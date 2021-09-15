 

В Офисе президента Украины пообещали наказать виновных в массовом отравлении школьников в Хмельницком

15.09.2021, 0:10, Новости дня
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“Реформа питания в школах предполагает не только изменение меню и ремонт помещений, но и ответственное отношение персонала к гигиене и санитарным нормам. Медицинский осмотр является не формальностью, а важным условием безопасности детей. За допущение таких случаев недобросовестного отношения к своим обязанностям и невыполнение санитарных норм поварами и персоналом, а также за отсутствие должного контроля со стороны руководства виновные понесут реальную ответственность”, – сказала замглавы ОП.

Директора школы, в которой отравились дети, рекомендовали отстранить от исполнения обязанностей. По словам Соколовской, проверят санитарные книжки всех работников пищеблока и наличие необходимых анализов.

В ОП уточнили, что по результатам проверки Госпродпотребслужбы был обнаружен стафилококк в еде и у четырех работников столовой на руках и халатах. Служба также начала внеплановые проверки.

Контекст:

В результате вспышки инфекции в Хмельницком пострадали 92 человека, это ученики 18 классов – дети младшего школьного возраста и мама одного из школьников, она заразилась от ребенка.

После вспышки заболевания школу перевели на онлайн-режим обучения. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.

Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины 13 сентября сообщил, что у четырех работников персонала пищеблока обнаружили золотистый стафилококк. Бактерии попали в пищу во время приготовления еды. Золотистый стафилококк нашли в трех из 12 проанализированных образцов, речь идет, в частности, о паэлье и шницеле.

По состоянию на утро 14 сентября в инфекционной больнице оставались семь детей, угрозы их жизни нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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