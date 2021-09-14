Названа цена iPhone 13 в России

Стала известна цена новейшего смартфона iPhone 13 в России, предзаказ открывается 22 сентября, информирует Apple.

В продажу модели поступят с 24 сентября. Цена iPhone 13 начинается от 79,99 тыс. рублей, IPhone 13 mini – от 69,99 тыс., iPhone 13 Pro – от 99,99 тыс., iPhone 13 Pro Max – от 109,99 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Напомним, Apple презентовала новые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini. Цена в США на новые iPhone 13 mini начинается от 699 долларов, на iPhone 13 – от 799 долларов. После презентации iPhone 13 стоимость акций Apple ускорила снижение.