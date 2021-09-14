 

Названа цена iPhone 13 в России

14.09.2021, 23:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтала известна цена новейшего смартфона iPhone 13 в России, предзаказ открывается 22 сентября, информирует Apple.

В продажу модели поступят с 24 сентября. Цена iPhone 13 начинается от 79,99 тыс. рублей, IPhone 13 mini – от 69,99 тыс., iPhone 13 Pro – от 99,99 тыс., iPhone 13 Pro Max – от 109,99 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Напомним, Apple презентовала новые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini. Цена в США на новые iPhone 13 mini начинается от 699 долларов, на iPhone 13 – от 799 долларов. После презентации iPhone 13 стоимость акций Apple ускорила снижение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.07 / На Олимпиаде в Токио выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

02.03 / «Искандеры» прибыли в Московскую область для участия в параде Победы

28.02 / Порошенко о создании Крымской платформы: Правильное решение, но есть предостережения

01.04 / В ГНС сообщили о перевыполнении плана поступлений в госбюджет в первом квартале 2021 года на 7,6 млрд грн

24.02 / Водой в Каспийске отравились более 20 человек

03.01 / В Минобороны заявили о разработке робота РХБ-защиты

17.10 / Ученые предупредили о начале нового солнечного цикла

03.11 / Стало известно о планах боевиков обстрелять турецкие посты в Идлибе

13.11 / Степанов заявил, что властям Львова нужно переименовать субботу и воскресенье, так как в постановлении о карантине нет слова “выходные”

09.08 / В центре Киева правоохранители обезвредили взрывное устройство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика