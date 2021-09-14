 

Daily Telegraph – Шотландии можно, а нам нет — глава МИД Каталонии обвинила Брюссель в избирательном подходе к сепаратизму

14.09.2021, 23:20, Новости дня
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В интервью The Daily Telegraph министр иностранных дел Каталонии Виктория Альсина раскритиковала Брюссель за двойные стандарты. По словам политика, Евросоюз остаётся глух к стремлениям её региона к независимости, но при этом поощряет отделение Шотландии от Соединённого Королевства.


Reuters

Европейский союз помогает Движению за независимость Шотландии, «по-особому обращаясь» с её лидером Николой Стёрджен. Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказала министр иностранных дел Каталонии Виктория Альсина.

По словам издания, правительство «сепаратистского» региона Испании обвинило Брюссель в двойных стандартах. Они утверждают, что ЕС остаётся глух к их призывам о независимости и не поддерживает референдумы по этому вопросу.

Европейская комиссия неоднократно предупреждала, что Каталонии придётся покинуть ЕС, если она решит расстаться с Мадридом. Регион сможет вернуться в блок только после длительного процесса воссоединения, который потребует поддержки Испании. Но, по мнению Альсины, Шотландия и Каталония должны иметь равные возможности.

«Отношение к Шотландии должно так же распространяться на Каталонию. Если Европа благосклонно относится к проведению референдума в Шотландии, она должна столь же благосклонно относиться к проведению референдума в Каталонии», — сказала политик. «Если Шотландия проголосует за независимость и войдёт (в ЕС. — ИноТВ) в качестве нового члена, то этот механизм должен быть применён и к Каталонии», — добавила она.

По словам министра, «холодный» подход ЕС к каталонскому правительству резко контрастирует с «соучастием», которое ведущие европейские чиновники предлагают Стёрджен. «Невозможно отрицать, что брексит повлиял на отношения Брюсселя с Лондоном, но это началось гораздо раньше», — отметила Альсина.

«Конституционный строй государств — членов ЕС (и бывших стран-членов) является их внутренним делом. Мы никогда не делаем предположений о присоединении регионов к ЕС», — заявил изданию главный представитель Еврокомиссии. Правительство Шотландии воздержалось от комментариев.

В 2016 году после переговоров с тогдашним президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Стёрджен заявляла, что Брюссель «симпатизирует» поискам способа сохранить Шотландию в составе блока. Переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье также проводил переговоры с шотландским первым министром по этому вопросу.

В ночь на 31 января 2020 года, когда Великобритания окончательно покинула ЕС, прожекторы вывели на штаб-квартиру Еврокомиссии в Брюсселе надпись: «Европа любит Шотландию». В то время в комиссии заверяли, что эта акция, оплаченная Шотландской национальной партией, не была с ними согласована, напоминает издание.

Комиссия с давних пор опасается всего, что может усилить движения за независимость внутри стран Евросоюза, в том числе в бельгийской Фландрии. Ключевым отличием воссоединения Шотландии с ЕС в качестве независимой страны является то, что она не собирается откалываться от участника блока, в отличие от Каталонии. Великобритания не сможет наложить вето на присоединение Шотландии, как это сможет сделать Испания в отношении Каталонии, подчёркивает The Daily Telegraph.

Испанское правительство во главе с Педро Санчесом согласилось провести переговоры с руководством Каталонии о её политическом будущем, которые должны начаться в этом месяце. Президент региона Пере Арагонес требует определить время проведения референдума о самоопределении.

Санчес продолжает настаивать, что никогда не согласится на референдум в Каталонии. Вместе с тем в июне его правительство одобрило помилование девяти региональных лидеров, выступающих за независимость.

Они были заключены в тюрьму за свою роль в «незаконном» референдуме и провозглашении независимости в 2017 году. В то время высокопоставленные каталонские политики бежали в Бельгию и умоляли ЕС о поддержке, но их мольбы остались без внимания, делает акцент издание.

На взгляд Альсины, хорошей отправной точкой для переговоров станет принятие Испанией рекомендаций, недавно одобренных Парламентской ассамблеей Совета Европы. Они включают реформу законов о мятеже и подстрекательстве к нему, а также отказ Мадрида от запросов об экстрадиции таких политиков, как бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон, который ныне является депутатом Европарламента, заключает The Daily Telegraph.



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