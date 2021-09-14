Le Figaro – талибы разрешили женщинам получать образование — но не рядом с мужчинами

Новый министр образования Афганистана Абдул Баки Хаккани объявил о намерении «Талибана»* возобновить работу университетов в стране и подтвердил, что новые власти откажутся от практики совместного обучения мужчин и женщин, пишет Le Figaro. По убеждению министра, смешанные классы были навязаны афганскому народу прозападным правительством и отказ от них не вызовет протеста в обществе.



Reuters

Новый министр образования Афганистана Абдул Баки Хаккани на пресс-конференции в Кабуле подчеркнул важность для страны университетов на фоне обвинений Запада в том, что талибы* не придают должного значения образованию, передаёт Le Figaro. «Теперь ответственность за восстановление страны лежит на университетах. И у нас есть надежда, поскольку количество вузов значительно увеличилось» по сравнению с временами первого режима талибов (1996 — 2001 годы), подчеркнул он. По словам нового главы ведомства, власти страны должны найти достойное применение учебным заведениям и возобновить их работу с той точки, в которой она была остановлена предыдущим правительством.

Он также подтвердил, что правительство собирается прекратить практику совместного обучения мужчин и женщин, которая до сих пор была разрешена в местных университетах. «Это не вызывает у нас никаких проблем. Люди в стране — мусульмане, и они это примут. Мы решили разделить (мужчин и женщин), потому что смешанные классы противоречат принципам ислама и нашим традициям», — заявил Хаккани. По словам министра, эта практика навязывалась прозападным правительством в течение последних 20 лет, тогда как сами университеты требовали раздельного обучения.

На прошлой неделе правительство талибов объявило, что разрешит женщинам учиться в университетах при соблюдении строгих условий, в том числе касающихся одежды (лицо должно быть полностью закрытым) и отделения мужчин от женщин — они должны обучаться в отдельных классах или быть разделены занавеской в классах, где женщин мало.

Как отмечает издание, это заявление вызвало обеспокоенность некоторых университетов, утверждающих, что они не имеют средств для адаптации к условиям раздельного обучения. Кроме того, в университетских кругах опасаются, что новые правила могут побудить студентов, привыкших к смешанным классам, покинуть страну и отправиться учиться в другое место.

Новые правила также обеспокоили ЮНЕСКО, чьи представители заявили в пятницу, что «огромный» прогресс, достигнутый с 2001 года в области образования в Афганистане, находится «в опасности» с приходом талибов. Они также предупредили о риске «поколенческой катастрофы», которая может повлиять на развитие страны «на долгие годы».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.