Сотрудники СБУ похитили в центре Киева предпринимателя. Они пытали его и требовали отдать семь биткоинов – Police Сontrol Ukraine

По информации инициативы, 1 октября прошлого года в центре Киева на улице Михайловской сотрудники СБУ подбежали к предпринимателю и затолкали его в салон автомобиля Volkswagen Т5. Правоохранители забрали у него ключи от квартиры и iPhone.

“После этого двое СБУшников направились в квартиру, а остальные продолжали удерживать мужчину в авто. Чтобы человек передал им пароли от телефона, последние запугивали его и угрожали применением насилия”, – указали в сообществе.

В квартире предпринимателя сотрудники спецслужбы забрали два ноутбука и планшет. После этого предпринимателя привезли в лес вблизи Парковой дороги в Киеве. В течение полутора часов его били тупыми твердыми предметами. Позже один из силовиков потребовал $200 тыс. Предприниматель отказал, поэтому его отвезли в Шевченковское управление полиции в Киеве. Там его удерживали без фиксации факта ареста или задержания, сообщили в Police Сontrol Ukraine.

Далее у бизнесмена попросили $80 тыс. Он согласился и позвонил жене, которая с электронного кошелька перечислила на указанные реквизиты семь биткоинов. По состоянию на день и время транзакции они стоили $80 тыс.

“Старший оперуполномоченный по особенно важным делам департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Волков B.C. составил рапорт о задержании мужчины на Майдане Незалежности в Киеве с указанием фактического времени задержания – 23.30 1 октября 2020 года – как лица, находящегося в розыске и в отношении которого требуется экстрадиция в Российскую Федерацию”, – рассказали в инициативе.

Во время следствия проверяется причастность к совершению указанного правонарушения восьми сотрудников СБУ. В феврале этого года Госбюро расследований Украины провело обыски по местам жительства фигурантов дела. Подозреваемым киберспециалистам СБУ избрали меры пресечения в виде домашнего ареста, их отстранили от занимаемых должностей.

В СБУ не комментировали данную информацию на момент публикации новости.

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