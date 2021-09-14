Россия указала на отсутствие признаков работы Ирана над ядерной бомбой

Нет никаких признаков того, что Иран ведет работу по созданию ядерного оружия, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене и управляющий от РФ в Совете управляющих МАГАТЭ Михаил Ульянов.

Ульянов прокомментировал заявление New York Times о том, что Иран якобы уже примерно через месяц может получить достаточное для изготовления ядерной боеголовки количество материала. Он заявил, что российская сторона «эти спекуляции не приветствует», и указал, что «неядерному государству чрезвычайно сложно создать ядерную бомбу». По его словам, подобные «спекуляции просто нагнетают атмосферу в условиях, когда всем заинтересованным сторонам и США нужно садиться снова за стол переговоров».

Москва приветствует заявление Ирана о готовности возобновить в Вене переговорный процесс, посвященный восстановлению соглашения в ядерной сфере. Пока «точная дата возобновления переговоров не известна», отметил Ульянов. По его словам, возобновить переговоры «действительно пора», передает ТАСС.

Ульянов считает, что Совет управляющих МАГАТЭ не примет «резолюцию с критикой Ирана», поскольку «с учетом состоявшегося визита в Тегеран генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и достигнутых там договоренностей для такой резолюции нет никаких оснований». Обсуждения в совете идут в критическом плане, но в целом достаточно спокойно, сказал он.

Напомним, официальный представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что власти республики в ближайшее время возобновят в австрийской столице переговоры по ядерной сделке. «Мы постараемся по возможности ни на минуту не задерживать этот процесс», – сказал он.