 

Кабмин уволил главу Укртрансбезопасности Прокопчука

14.09.2021, 22:22, Новости дня
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Отмечается, что Прокопчук покинул пост по собственному желанию.

В то же время, обязанности главы Укртрансбезопасности с 16 сентября будет исполнять заместитель Прокопчука Никита Лагунин, подчеркивается в распоряжении №1083-р.

Прокопчук возглавлял службу с августа 2020 года. Ранее, с 2016-го по 2020 год он занимал должность генерального директора ГПП “Кривбаспромводоснабжение”.

Контекст:

Укртрансбезопасность – центральный орган исполнительной власти, он реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном – кроме сферы безопасности мореходства судов флота рыбного хозяйства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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