 

Apple представила iPhone 13 и iPhone 13 mini

14.09.2021, 21:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканская компания Apple презентовала новые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini, трансляция презентации велась на сайте компании.

Как информирует РИА «Новости», новые модели внешне практически повторяют iPhone 12 с той разницей, что они стали толще и представлены в новых цветах.

iPhone 13 оснащен OLED-дисплеем собственного производства Apple, который на 20% ярче предыдущего поколения. Также на 20% уменьшился вырез на верхней панели.

Базовые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini будут оснащены улучшенной 12-мегапиксельной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора. Новые модели работают на 5-нм чипе A15 производства Apple, что повысит производительность смартфонов и экономичность батареи.

Кроме того, производители улучшили аккумулятор, зарядки хватит на 1,5 часа дольше, чем на предыдущих версиях. Модуль 5G в новой версии поддерживает большее количество частот в разных странах и новые стандарты (Sub-6GhZ и Microwave).

Цена в США на новые iPhone 13 mini начинается от 699 долларов, на iPhone 13 – от 799 долларов.

Ранее Верховный суд РФ решил не вводить запрет на продажу iPhone в стране по иску российского изобретателя Арташеса Икономова, утверждающего, что Apple украла его изобретение.



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