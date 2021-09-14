Шестиполосная дорога стоимостью 2 млрд рублей открылась в Брянске

В Брянске открылось движение по новой шестиполосной дороге стоимостью 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства области.

«14 сентября состоялось открытие движения по новому масштабному объекту – автомобильной дороге – защитной дамбе, которая соединила Брянск-I и Брянск-II», – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Открыли движение по новому участку автодороги автомобили с ветеранами Великой Отечественной войны. Ветеранов сопровождали участники Брянского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В колонне прошла строительная техника, обеспечивающая бесперебойные строительные работы на дороге-дамбе.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов поздравил жителей города с завершением проекта.

«Эту дорогу ждали многие годы. Это современное техническое инженерное решение, реализация которого соединит районы и обеспечит возможность проезда, сократив время и обеспечив безопасность дорожного движения для многих людей. (…) Я хочу поблагодарить строителей, которые сделали эту работу не только в поставленные сроки, но и с опережением. И качество работы – сегодня все могут это оценить — очень высокое», – сказал он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что дорогу сдали на два года раньше нормативных сроков. «Это говорит о хорошей работе подрядной организации, организации труда, контроле со стороны власти. И самое важное, это финансирование федерального центра», – подчеркнул он.

Новая дорога, построенная по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», – это 5,4 км асфальтобетонного покрытия и тротуаров с тремя кольцевыми транспортными развязками и дорожным ответвлением протяженностью 648 метров в сторону Набережной.

В этот же день состоялась укладка первой балки нового моста, который станет важной составляющей дороги – защитной дамбы и будет иметь выход к улице Горького. Это реализация уже второго этапа строительства дороги. Существующий понтонный мост на набережной, эксплуатируемый более 25 лет, будет заменен новым четырехполосным железобетонным. В его основание будет забито 1 248 свай, на которых возведут 12 опор, а на них разместят 198 балок. Новый железобетонный мост будет длиной 270 метров.

Проект по строительству этой дороги пытались реализовать еще 40 лет назад. И только теперь его удалось воплотить в жизнь. Строительство дороги обеспечит дальнейшее развитие жилищного строительства в Брянской городской агломерации, ликвидирует заторы в центре города, существенно уменьшит уровень загруженности основных транспортных магистралей и оптимизирует движение транспортных потоков, соединив Советский, Володарский и Фокинский районы.