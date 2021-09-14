 

Главарь мафиозного клана Коломбо арестован в Нью-Йорке

14.09.2021, 21:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФедеральное бюро расследований (ФБР) США и полиция города Нью-Йорк арестовали девять членов мафиозной группировки семьи Коломбо, в том числе главаря Эндрю Руссо и его заместителя Бенджамина Кастелаццо, сообщил телеканал Fox News.

Всего во время операции было задержано 12 человек, 9 из них являются членами клана Коломбо или связаны с ним. Задержанным предъявят обвинение во вторник, передает ТАСС.

Семья Коломбо является одной из пяти крупнейших мафиозных группировок, которые контролируют организованную преступность в Нью-Йорке. Один из арестованных относится к семье Бонанно, также входящей в число этих кланов.

Ранее в ОАЭ правоохранительные органы задержали одного из боссов неаполитанской мафии «Каморра» Раффаэле Мауриелло. Он входил в список самых опасных беглых преступников Италии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.09 / Шойгу заявил о попытках западных СМИ убедить мир в «агрессивности» России

14.03 / «Росатом» будет использовать специальную ловушку для дронов

30.01 / МРК «Грайоворон» вошел в состав Черноморского флота

10.05 / Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из минометов 120-го калибра – штаб ООС

02.09 / В Украине новый суточный рекорд по количеству инфицированных коронавирусом

22.06 / Порошенко отдыхает в роскошных отелях на фоне скандала с его схемами с кумом Путина – политолог

06.07 / США призвали ОПЕК+ договориться об увеличении добычи нефти

20.03 / Шмыгаль о “Спутнике V”: Мы не можем использовать вакцину страны, с которой у нас военный конфликт

03.05 / CNN – великодержавная гонка между США и Китаем в самом разгаре — и Пекин уверен в победе

15.05 / Американская делегация посетила Донбасс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика