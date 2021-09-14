Главарь мафиозного клана Коломбо арестован в Нью-Йорке
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США и полиция города Нью-Йорк арестовали девять членов мафиозной группировки семьи Коломбо, в том числе главаря Эндрю Руссо и его заместителя Бенджамина Кастелаццо, сообщил телеканал Fox News.
Всего во время операции было задержано 12 человек, 9 из них являются членами клана Коломбо или связаны с ним. Задержанным предъявят обвинение во вторник, передает ТАСС.
Семья Коломбо является одной из пяти крупнейших мафиозных группировок, которые контролируют организованную преступность в Нью-Йорке. Один из арестованных относится к семье Бонанно, также входящей в число этих кланов.
Ранее в ОАЭ правоохранительные органы задержали одного из боссов неаполитанской мафии «Каморра» Раффаэле Мауриелло. Он входил в список самых опасных беглых преступников Италии.
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