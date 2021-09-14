Операцией карателей по разгону крымских татар в Симферополе руководил перебежчик из рядов МВД Украины – Чубаров

Чубаров отметил, что в марте 2014 года Николаев служил в МВД Украины в этой должности. Сейчас он руководит российской полицией оккупированного Симферополя, причем его назначили уже 19 марта 2014 года, сообщалось на сайте МВД РФ.

Глава Меджлиса подчеркнул, что Николаев – один из первых перебежчиков из рядов МВД Украины на сторону российских оккупантов.

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Крымские татары 4 сентября пришли протестовать к зданию ФСБ в Симферополе против задержания своих друзей и родственников. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к замглавы Меджлиса Нариману Джелялову, после чего его увезли.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли.

10 сентября Джелялову предъявили обвинение в совершении диверсии.

Чубаров сообщал, что к Джелялову и братьям Ахтемовым российские силовики применили пытки и издевательства.

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