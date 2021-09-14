Оккупационные власти Крыма заявили о планах построить на западе полуострова новый курортный город

“Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тыс. жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади”, – сказал он.

По словам Аксенова, в предполагаемом городе будет более 10 тыс. единиц номерного фонда. Он не уточнил, как собираются назвать город.

“Вице-премьер” российского правительства оккупированного Крыма Евгений Кабанов анонсировал появление нового курортного города на полуострове 10 сентября, писало “Крыминформ”. По его словам, “за счет государства” к месту строительства города подведены коммуникации, а строить здания будут инвесторы.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев отмечал, что, по данным российских оккупантов, в “ковидном” и “безводном” 2020 году полуостров якобы посетили 6,3 млн человек. При этом в самом успешном сезоне (2012 года) Крым принял 6,15 млн туристов.

В Крыму заявляли, что готовятся принять 8 млн туристов летом 2021 года. Аксенов в итоге заявил 4 июня этого года, что Крым посетили около 2 млн туристов с начала текущего года.

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