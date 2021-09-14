Оглашена цена планшета iPad mini 6

О презентации нового планшета iPad mini 6 вместе с другими устройствами «Яблочной» компании 14 сентября было известно заранее. Теперь мы узнали не только о технических характеристиках устройства, но и о его розничной цене. Она составит всего-то четыре сотни американских долларов.

Планшет выйдет с диагональю экрана 8,4 дюйма. Последний, кстати, создан по технологии LCD. В основу конструкции самого устройства положен процессор 5 нм Apple A14 Bionic. Он же использовался в прошлогодней линейке смартфонов iPhone 12.

Объем встроенной памяти в зависимости от версии составит от 64 до 256 Гб. Толщина планшета составляет 6,1 мм. Сканер Touch ID размещен на боковой панели и совмещен с кнопкой для включения и выключения.