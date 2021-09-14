СБУ закрыла два производства об угрозах и покушениях на Зеленского, одно направила в суд, еще три расследуют

В пресс-центре пояснили, что с 20 мая 2019 года следователи СБУ вели досудебное расследование в четырех уголовных производствах о посягательствах на жизнь президента Украины (ст. 112 Уголовного кодекса) и в двух уголовных производствах по фактам угрозы убийства, причинения вреда в отношении здоровья президента Украины (ст. 346 Уголовного кодекса).

Из них одно уголовное производство об угрозах направлено в суд с обвинительным актом, два уголовных производства о посягательствах на жизнь президента закрыты за отсутствием состава уголовного преступления. Еще три производства продолжают расследовать.

Деталей расследования, как и имен фигурантов, в СБУ не уточнили.

Контекст:

В феврале 2020 ГБР сообщило волонтерке Марусе Зверобой и нардепу от “Европейской солидарности” Софии Федине о подозрении в угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью.

Речь шла о видео, которое Федина и Зверобой записали в октябре 2019 года. В ролике они критикуют Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. “Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.

Нардеп от “Слуги народа” Александр Качура написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и ГБР из-за высказываний Федины, правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

В январе 2020 года подозрение в угрозе убийством президенту было выдвинуто блогеру и телеведущему “Прямого канала” Сергею Пояркову. Пояркову инкриминируют угрозы в адрес Зеленского на опубликованных в YouTube роликах.

В частности, по данным СБУ, Поярков на одном из видео, “используя язык мимики”, сказал в адрес президента: “Если ты, падаль, будешь дрочить на украинскую землю, то мы тебя радикально на куски порвем”.

В авторской программе “Поярков News”, которая вышла на “Прямом” 27 декабря 2019 года, ведущий назвал Зеленского “маленьким чмом” и “криворожским ссыкунчиком”, а также оскорбил отца президента. Обращаясь к команде Зеленского, Поярков сказал: “Вы – моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться”.

9 января Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала “Прямий” в связи с жалобами на действия и слова Пояркова.

В июне 2020 следователи передали дело в суд.

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