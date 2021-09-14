 

Малюська: Я изучил, как пишется заявление об отставке. Это дело совсем не простое

14.09.2021, 20:34, Новости дня
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Министра попросили прокомментировать слухи о его возможном увольнении, и уточнили, есть ли уже заявление об отставке в ящике его стола.

Малюська отметил, что “когда-то такая ситуация точно наступит, конечно”, и подчеркнул, что на данный момент в отставку он не подавал.

“Но я некоторое время уделил тому, чтобы изучить, как это заявление пишется. Это, оказывается, дело не совсем простое, многие министры ошибаются и неправильно пишут заявление об отставке”, – добавил он, отметив, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков написал свое правильно. 

Министр пояснил, что многие пишут “прошу уволить меня…”, хотя парламент не увольняет министров, а только принимает отставку.

“Интересно, что даже ВРУ принимала постановления, которые не соответствуют Конституции и законам Украины, когда “увольняла по собственному желанию” отдельных министров. Не та уже Верховная рада, ой не та…” – заявил Малюська. 

По его словам, уволенные таким образом министры могли бы иметь шанс на восстановление. “Но ведь, повторяю, Аваков свое правильно написал”, – со смехом добавил чиновник.

Малюська также заявил, что никаких претензий к своей работе от депутатского корпуса не получал, а отношения как лично с президентом Владимиром Зеленским, так и с Офисом президента у него “нормальные рабочие”. 

Контекст:

Малюська возглавляет министерство юстиции с конца августа 2019 года. 

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов “минимум к троим” министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

6 сентября Арахамия заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине в конце сентября. 7 сентября он говорил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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