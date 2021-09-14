Самый крошечный ПК получил чип AMD Ryzen 9 4900H

Представители компании Chuwi анонсировали создание первого прототипа крошечного персонального компьютера, который, впрочем, еще требует финансирования для запуска в производство первой серийной партии RZBOX. Одновременно разработчик объявил и о старте предзаказа.

Эксперты однозначно называют данный комп самым мощным в классе крошечных ПК. В нем процессор AMD Ryzen 9 4900H обеспечивает 16 Гб оперативной памяти. А объем основного накопителя составляет 512 Гб.

Ожидается, что стартовая цена в начале глобальных продаж составит 500 американских долларов. По словам экспертов, компьютер прошел испытания, во время которых продемонстрировал свою надежность и высокую производительность.