 

Ученые рассказали, почему на древних рисунках Солнце изображают в необычной форме

14.09.2021, 20:18, Новости дня
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Странную форму Солнца, изображенного на рисунках, вполне можно объяснить, говорят ученые. Правда, по этому поводу существует сразу три разные теории.

Во время изучения древних рисунков ученые обнаружили странный факт. Солнце везде изображено не совсем так, как оно выглядит на самом деле, хотя рисунки эти сделаны в разных местах и в разное время.

Быть может, люди иногда принимали за наше светило Сатурн? Ученые не исключают такую возможность. Также вероятно, что происходили частые и длительные затмения, когда между Землей и Солнцем проходила другая планета – Венера или Меркурий. Это могло искажать внешний контур нашей звезды. Может быть и третья причина, говорят ученые. В любом случае люди должны были рисовать светило таким, каким они его видели на небе.



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