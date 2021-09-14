Guardian – «просто был лучше» — Даниил Медведев выиграл US Open и лишил Новака Джоковича Большого шлема

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере завоевал титул на турнире Большого шлема, обыграв в финале US Open первую ракетку мира Новака Джоковича, передаёт The Guardian. Сербский теннисист не смог стать первым за 52 года игроком, выигравшим четыре турнира Большого шлема за один сезон.



Reuters

В интервью перед финалом US Open единственного человека, отделявшего Новака Джоковича от «исторического» календарного Большого шлема теннисиста Даниила Медведева, спросили, чему его научил финал Australian Open, проигранный первой ракетке мира в трёх сетах. Как отмечает The Guardian, россиянин ответил спокойно и без колебаний: «Что нужно быть намного лучше».

В течение чуть более чем двух часов на корте против сербского теннисиста Медведев «просто был лучше». На протяжении большей части матча, который стал для него третьим финалом турниров Большого шлема, россиянин лучше подавал, лучше играл на задней линии и лучше принимал вторую подачу. В итоге Медведев помешал Джоковичу стать первым человеком после Рода Лейвера в 1969 году, который смог получить все четыре больших титула в одном сезоне, — матч завершился со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев впервые в карьере завоевал титул на турнире Большого шлема и пришёл к «собственному удивительному достижению»: он стал всего лишь вторым игроком среди мужчин, родившихся в 1990-х годах, кому это удалось. Он также стал третьим россиянином после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, кому покорилась эта вершина.

Как напоминает издание, несмотря на успехи Джоковича в этом году, многие матчи серба были довольно трудными. На US Open теннисист завершил только один матч, не отдав ни одного сета, а проиграл шесть сетов. Для сравнения, Медведев играл «безукоризненно», проиграв на турнире всего один сет, и провёл на корте на 5 часов 35 минут меньше Джоковича.

В финале US Open, в отличие от своего соперника, Медведеву удалось совладать с нервами. Джокович, напротив, не смог справиться с эмоциями. Так, в начале второго сета теннисист заработал тройной брейк-пойнт, однако, упустив все три шанса, «в гневе» бил себя по ногам. Во время всё того же второго сета при счёте 2:1 в пользу Джоковича он упустил несколько брейк-пойнтов, после чего несколько раз ударил ракеткой о корт и сломал её. А перед последним геймом сербский теннисист и вовсе не смог сдержать слёз.

Как пишет The Guardian, Медведев, будучи игроком высочайшего класса, вполне заслуженно выиграл свой первый крупный титул. В 25 лет к своему третьему финалу турнира Большого шлема россиянин уже набрался опыта и находится на пике физической формы.

Что касается Джоковича, этот год по-прежнему остаётся для серба «невероятным». Он установил рекорд по числу недель на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который теперь составляет 337 недель. Он стал первым игроком, выигравшим в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров серии АТР Masters 1000 и финал Мирового тура ATP. Кроме того, Джокович 20 раз выигрывал турниры серии Большого шлема в одиночном разряде.

Помимо прочего, публика, которая на протяжении многих лет была настроена против Джоковича, во время финала US Open подбадривала первую ракетку мира, когда тот не смог совладать с эмоциями, упуская календарный Большой шлем.