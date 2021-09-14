 

Euronews – учения «Рысь-21» в Польше расценивают как ответ на «Запад-21»

14.09.2021, 18:52, Новости дня
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В России, Белоруссии и в Балтийском море проходит активная фаза международных учений «Запад-21». Формально это проверка боеготовности Западного военного округа, но по традиции в них участвуют и другие страны, включая Армению, Индию, Казахстан, Киргизию и так далее. Одновременно в пятницу начались и учения польской армии «Рысь-21», а ранее Польша ввела в приграничных регионах режим чрезвычайного положения, передаёт Euronews.

В России, Белоруссии и в Балтийском море проходит активная фаза международных учений «Запад-21». В Псковской области в ночь на воскресенье провели массовое ночное десантирование более 600 бойцов со штатной техникой. 

Манёвры, крупнейшие за последние годы, начались в прошлую пятницу — и продлятся до четверга. В них задействованы силы девяти государств: около 200 тысяч человек, более 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники. Александр Лукашенко наблюдал за ходом учений в воскресенье, а Владимир Путин, как сообщается, прибудет в Новгородскую область в понедельник. 

В Москве и Минске подчёркивают «оборонительный характер» учений: по сценарию, отрабатывается «отражение агрессии» против союзного государства. В НАТО призвали обеспечить прозрачность «Запада-21». Так, некоторые эксперты считают заниженной заявленную численность российского контингента в Белоруссии. 

Одновременно с началом «Запада» в пятницу начались учения польской армии «Рысь-21». В Польше и Литве заявили, что опасаются «гибридных инцидентов» во время российских манёров. А Варшава ещё накануне ввела в приграничных регионах чрезвычайное положение, первое после 1989 года — как в связи с «Западом-21», так и в ожидании новой волны мигрантов. 

Дата выхода в эфир 12 сентября 2021 года. 
 



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