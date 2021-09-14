 

Все областные больницы в Украине в 2022–2023 годах оборудуют вертолетными площадками – Ляшко

14.09.2021, 18:48, Новости дня
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“В экстренной медицине существует правило “золотого часа”. Это именно тот промежуток времени после травмы или иного неотложного состояния, когда наибольший шанс спасти пациента от смерти”, – написал Ляшко.

Он отметил, что в рамках проекта диспетчер центров экстренной медицинской помощи может инициировать вопрос об аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями.

“В рамках программы президента Украины “Большое строительство” на 2022–2023 годы для улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения предусматриваем строительство вертолетных площадок в каждой областной клинической больнице в каждом регионе нашей страны”, – подчеркнул Ляшко.

Сейчас, добавил он, для эвакуации используется авиапарк Министерства внутренних дел. Ляшко обсудил с главой МВД Денисом Монастырским дальнейшее сотрудничество по развитию аэромедицинской эвакуации.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2435443929921050

Контекст:

В декабре 2018 года тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что в Украине создадут 15 вертолетных баз, что позволит в случае необходимости добираться в любой уголок страны в кратчайшие сроки.

Первую аэромедицинскую эвакуацию в Украине провели, как сообщал Минздрав, в феврале 2019 года.

В марте 2021 года Кабмин Украины одобрил создание системы аэромедицинской эвакуации. Сообщалось, что в апреле пилотный проект системы внедрят во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях, а с 1 мая – в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве.

Для аэромедицинской эвакуации, как заявлял Аваков, используют в том числе купленные у Франции вертолеты Airbus. “У нас будет флот вертолетный, который будет работать в 2022 году, порядка 75–76 машин”, – говорил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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