Сюрпризом не стали – CNN об испытании Северной Кореей новых крылатых ракет

Северная Корея успешно испытала новые стратегические крылатые ракеты дальнего радиуса действия, продемонстрировав также свою военную мощь, передаёт CNN. При этом, как отмечает канал, для многих экспертов эти стрельбы не стали неожиданностью, поскольку ранее Пхеньян уже показывал эти ракеты на параде и их испытание было лишь делом времени.

На выходных в попытке, судя по всему, продемонстрировать свою мощь, Северная Корея, как сообщают государственные СМИ этой страны, провела успешные испытания новой стратегической крылатой ракеты дальнего радиуса действия. При этом ракета была не одна. По имеющимся данным, эти реактивные снаряды пролетели 1500 километров, после чего поразили свои цели на водной глади.

Как Южная Корея, так и США заявили, что изучают это утверждение северокорейской стороны. Всё это произошло на фоне грядущей встречи спецпосланника Южной Кореи по ядерным вопросам с американскими и японскими чиновниками. Теперь перенесёмся в Сеул, где за развитием событий следит Пола Хэнкокс. Если эти заявления соответствуют действительности, то с учётом того, что испытывался этот тип ракеты, у соседей Северной Кореи есть повод понервничать. Что ещё мы об этом знаем?

ПОЛА ХЭНКОКС, корреспондент CNN: Да, Майкл. На данный момент Северная Корея подтвердила, что они и в самом деле испытали крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Южнокорейская сторона также подтвердила факт запуска неких крылатых ракет в этом году, не став, однако, сразу же оповещать об этом широкую общественность. Это говорит о том, что о ряде стрельб мы можем просто не знать.

Что же касается самой ракеты, то речь идёт о крылатой, а не о баллистической ракете. Эта техническая деталь означает, что Пхеньян не нарушал резолюцию Совбеза ООН, который запрещает Северной Корее пользоваться технологиями создания баллистических ракет. Поэтому эти стрельбы не вызывают такого сильного беспокойства, как в случае с испытаниями ракет другого типа. Кроме того, сама Северная Корея сообщила, что это оружие далеко не новинка. По их словам, это очень стратегическое оружие, разработка которого идёт уже два года.

Между тем на параде в прошлом январе, а также на военном параде в октябре можно было увидеть ряд новых оружейных систем, и эксперты просто ждали, когда же Северная Корея начнёт их испытывать. И, Майкл, похоже они дождались.

Эти стрельбы всегда несут какой-то посыл. То же самое можно сказать и об их заявлениях, либо же о том, как был подобран для них момент и так далее. Какой посыл они, возможно, хотят донести на этот раз?

ПОЛА ХЭНКОКС: В прошлом месяце сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон осудила США и Южную Корею за проведение ежегодных совместных военных учений, которые, по уверениям обеих сторон, носят чисто оборонительный характер. Однако они постоянно раздражают северокорейцев, которые всегда — или, по крайней мере, последние пару лет — призывают к их отмене. В частности, Ким Ё Чжон заявила, что обеим сторонам будет грозить более серьёзная опасность.

Так что эти стрельбы не стали каким-то сюрпризом для многих экспертов, поскольку испытаний этих оружейных систем они ждали. При этом Северная Корея уже предупредила, что она не в восторге от действий США и Южной Кореи.

Хорошо, Пола. С нами была Пола Хэнкокс из Сеула.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 13 сентября 2021 года.