Spiegel – Папа Римский прочитал Орбану «моральную проповедь»

Папа Римский Франциск нанёс «молниеносный визит» в Будапешт для участия в закрытии Международного евхаристического конгресса, пишет Der Spiegel. Как считает издание, премьер-министру Венгрии понтифик выделил всего 15 минут, а расстояние между делегациями напомнило «встречу времён холодной войны». Во время торжественной мессы глава Римско-католической церкви произнёс «моральную проповедь», которая, по мнению автора статьи, явно предназначалась Виктору Орбану.



Reuters

Папа Франциск, недавно оправившийся от серьёзной операции на кишечнике, на ногах с пяти утра. Его самолёт вылетел из аэропорта Фьюмичино в шесть утра. В Будапеште он встретил епископов, представителей других религиозных общин и проехал по городу в папомобиле. Рядом с ним бегали телохранители в тёмных костюмах, пишет Der Spiegel.

На торжественной мессе на площади Героев в Будапеште он казался уставшим, его помощники поддерживали его, когда он вставал или садился. Но его взгляд был бодр. К этому моменту Франциск уже выполнил самую сложную и деликатную задачу: он встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, от которого Святой Отец, мягко говоря, не в восторге, пишет издание.

Франциск выделил премьер-министру Венгрии всего 15 минут. Они встретились не в резиденции Орбана и не в апостольской нунциатуре, посольстве Святого престола, а на нейтральной территории, в Музее изобразительных искусств на площади Героев. За закрытыми дверями. Не были опубликованы ни речи, ни приветствия, лишь фотография, напоминающая «встречу времён холодной войны»: две делегации сидят друг напротив друга на большом расстоянии. Похоже, им было нечего сказать друг другу.

Кажется, что «молниеносный визит» папы в Будапешт был «оскорблением» в адрес премьер-министра Венгрии: Франциск провёл на венгерской земле менее семи часов. Папа заранее дал понять: «Это не государственный визит». Поводом для посещения Венгрии стала заключительная месса Международного евхаристического конгресса, собрания католиков из разных стран, который проходит в этом году Будапеште.

Ещё в начале сентября в интервью испанской радиостанции папа Франциск дал понять, что он невысокого мнения об Орбане: «Не знаю, встречусь ли с ним. Есть зал, где я встречаюсь с епископами и принимаю официальных лиц. Я не знаю, кто туда придёт».

Орбан никогда не получал частной аудиенции у папы Франциска. Эти два человека разделяют споры по поводу европейской миграционной политики. С одной стороны, Франциск, первый Папа Римский, который посетил лагерь беженцев на средиземноморском острове Лампедуза вскоре после своего избрания в 2013 году. Он «попросил прощения» у многих утонувших людей и раскритиковал «глобализацию безразличия» в связи с миграционной драмой. И, с другой стороны, Орбан, который воздвиг четырёхметровую пограничную стену, потому что его страна якобы находится «в осаде», и предостерёг от «исламизации» континента.

Риторика Орбана не нравится папе Франциску, отмечает автор статьи. Его визит в Будапешт, кажется, проходил под довольно недипломатичным девизом: «Убраться отсюда как можно скорее».

На самом деле католическая церковь в Венгрии не играет большой роли, в отличие, например, от Польши: католики составляют менее 40% населения. Сам Орбан — протестант. Однако, как считает издание, он использует религию для того, чтобы изображать себя защитником христианства от угрозы исламизации. «Только христианская семейная политика может помочь нам выйти из демографического кризиса», — заявил он всего несколько дней назад.

Визит Папы Римского в Будапешт был бы на руку Орбану, если бы не полное несовпадение их позиций. «В то время как Орбан дискриминирует представителей ЛГБТ-сообщества, Франциск посылает по крайней мере какие-то дружеские сигналы в их сторону», — отмечает автор статьи. Буквально на прошлой неделе Орбан потребовал, чтобы ЕС «вернул национальному государству все права», — Франциск, с другой стороны, призывает к укреплению европейского единства.

Венгерские оппозиционеры выступают против попыток Орбана использовать христианство в его «ксенофобской, социально-консервативной» политической программе. «Среди приверженцев Орбана распространена идея о том, что христиане, критикующие правительство, на самом деле не являются настоящими христианами, потому что всякий христианин должен поддерживать правительство Орбана, — подчёркивает журналист Корнелия Р. Кисс. — По моему мнению, приезд в Венгрию и отказ от встречи с Виктором Орбаном был бы ясным и очень сильным политическим посланием».

В это воскресенье Франциск не стал заходить так далеко. Он наслаждался временем, проведённым в Будапеште: появлением епископов в белых шляпах, множеством священников, прячущихся от солнца под белыми зонтиками, верующими, восторженно взирающими на алтарь, и католическим миром, казавшимся в то утро «всеисцеляющим». И всё же на площади Героев некоторые его послания звучали так, как если бы они были преднамеренно направлены против Виктора Орбана и его антимиграционной риторики. Как будто они были «моральной проповедью, предназначенной для венгерского автократа», пишет автор.

По словам папы, необходимо «видеть в другом не незнакомца, а друга». Он предостерёг от замкнутости, жёсткости и эгоизма. Он ни разу не упомянул имя Орбана и лишь кратко выразил благодарность «гражданским лидерам». «Религиозное чувство — источник жизненной силы этой нации, столь привязанной к своим корням. Однако крест, вколоченный в землю, есть не только призыв укорениться, но и призыв к тому, чтобы раскинуть свои руки для объятий», — услышал самый важный «гражданский лидер».

В полвторого дня Папа Франциск улетел в Братиславу. Президент Словакии Зузана Чапутова встретила его на взлётно-посадочной полосе. Глава Римско-католической церкви проведёт в Словакии три дня. Он встретится с высшим руководством страны, с представителями других религиозных общин, молодёжью и проведёт несколько богослужений. Такая «VIP-программа» пришлась бы по нраву и Виктору Орбану, заключает Der Spiegel.