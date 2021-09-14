Кулеба считает, что Украине надо быть как Израиль – становиться гибким военным государством

По его словам, “обстоятельства не оставляют выбора” Украине. “Армия, дипломатия и украинский народ – вот что нам нужно, чтобы выжить”, отметил Кулеба.

По мнению главы МИД, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Украине нужно научиться становиться гибким военным государством – таким, как Израиль.

Украина пришла к пониманию, что может рассчитывать только на себя, подчеркнул Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия пытается “окружить” Украину – атакует идею государственности с помощью пропаганды, фейковых новостей и странных исторических очерков президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Москва еще и проводит военные учения “Запад 2021” с Беларусью, в связи с этим растет риск на украино-белорусской границе протяженностью 1 тыс. км, добавил Кулеба.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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