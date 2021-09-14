Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы

Пограничники отметили, что в августе флагман Морской охраны Госпогранслужбы Украины “Григорий Куропятников” гостил в Стамбуле, а теперь турецкие коллеги нанесли ответный визит.

По традиции, катер морской охраны “Балаклава” встретил гостей на подходе к территориальному морю Украины и сопроводил до пограничного пункта базирования.

Визит продлится до 16 сентября. За время пребывания в Украине морские пограничники Турции пообщаются с коллегами на профессиональные темы. Также программой визита предусмотрено неофициальное общение и посещение культурно-исторических мест.

“Такие встречи способствуют укреплению международных дружеских отношений. За приветственным обедом на флагмане Морской охраны “Григорий Куропятников” турецких коллег принимали в лучших традициях украинского гостеприимства с учетом и уважением к обычаям и культуре гостей”, – сказано в сообщении.

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