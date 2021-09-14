Путин назвал поддержку IT-отрасли для государства одной из ключевых задач

Поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством с участием «Единой России».

«Что касается поддержки IT-отрасли … это одно из ключевых направлений нашей работы», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, российское правительство утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Это уже второй пакет мер поддержки для этой сферы.