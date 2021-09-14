«Яблоко» призвали объяснить связь их активиста с подготовкой к манипуляциям с наблюдателями

«Очень жаль, что представители партия «Яблоко считают для себя возможным вступать во взаимодействие с откровенно провокаторскими силами. Хотелось бы услышать официальное мнение партии на этот счет», – сообщил газете ВЗГЛЯД директор благотворительной организации «Право и порядок» Олег Иванников, комментируя появление активиста «Яблока» на видео с инструктажем по провокациям во время выборов.

Он напомнил, что «Яблоко» отказалось поддержать институт общественного наблюдения. «И теперь активиста этой партии мы видим на мероприятиях более чем сомнительном, где открытым текстом говорится, что наблюдателей им не хватает, нормально контролировать выборы они не смогут и при этом там чуть ли не план выдается – кто сколько нарушений должен найти или придумать, если не найдет», – сказал Иванников, комментируя появление в Сети видео, на котором, судя по кадрам, идет совместный инструктаж Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и движения «Голос» (признано в РФ иноагентом).

Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге, там обсуждалаось организация провокаций на избирательных участках. В частности, проводившая инструктаж для наблюдателдей женщина заявила, что они не смогут выявить столько же нарушений, сколько и раньше. На это, по ее словам, есть ряд причин – нехватка наблюдателей, отсутствие самих нарушений. «Но у нас есть план. В конце лекуции каждый получит методичку , в которой прописаны все ваши дальнейшие действия. Мы создадим условия и сделаем так, чтобы каждого из вас выгнали с участка. Тем самым мы сможем зарегистрировать и показать данные нарушения на участке», – объяснила она собравшимся.

Пользователи интернета отметили, что на видео присутствует заместитель руководителя молодежного «Яблока» Санкт-Петербурга.