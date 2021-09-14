 

Шевченко предупредил о мошенниках в Facebook, которые отправляют сообщения от его имени

14.09.2021, 17:06, Новости дня
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“Мне стало известно о существовании нескольких фейковых аккаунтов в Facebook, которые выдают себя за меня и даже прибегают к таким недопустимым вещам – присылают якобы от моего имени сообщения моим друзьям. Для меня важны безопасность и приватность каждого подписчика и друга, поэтому я сразу открыто заявляю об обнаружении этих мошенников”, – отметил глава Нацбанка.

https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO/posts/406621827497307

Шевченко перечислил настоящие аккаунты в Facebook, которые освещают его работу и работу Национального банка:

официальный аккаунт главы НБУ;
личный аккаунт Кирилла Шевченко;
официальный аккаунт Нацбанка.

Существуют и тематические страницы проектов НБУ, ссылки на которые есть на официальном сайте банка, добавил он.

В Нацбанке сообщили, что через фейковую учетную запись “Кирилл Шевченко” в нескольких популярных мессенджерах мошенники пытались завладеть средствами клиентов банков и других финансовых учреждений.

“Мы обратились в Киберполицию с заявлением по факту совершения уголовного преступления (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины). Нам известны номера телефонов, с которых осуществляли рассылки сообщений, а также номер банковской карты и имя ее владельца, на которую мошенники просили перечислить средства”, – отметил регулятор.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2956285211252298

Эти сведения уже переданы киберполиции, добавили в НБУ.

Контекст:

Верховная Рада Украины 16 июля прошлого года назначила Шевченко новым руководителем Национального банка Украины. До этого он был председателем правления государственного “Укргазбанка”. 

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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