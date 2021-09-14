Экс-нардеп Дейдей увольняется из полиции Киева – декларация

На это обратило внимание издание “Слідство.Інфо” 13 сентября. Журналисты просили Дейдея о комментарии, но он не ответил. Официальный комментарий полиции им тоже еще не пришел.

Дейдей фигурирует в расследовании “Слідство.Інфо” о покушении на Радое Звицера, которого считают главой черногорской криминальной группировки “Кавач”. По данным журналистов, Дейдей может быть причастен к передвижению по Украине подозреваемых в покушении на Звицера.

Группу киллеров сейчас судят, Дейдей и двое киевских полицейских, которые якобы по просьбе экс-нардепа сопровождали подозреваемых во время передвижения по Украине, находятся в статусе свидетелей, отмечает “Слідство.Інфо”.

Дейдей стал помощником главы полиции Киева в 2020 году.

Контекст:

Покушение на Звицера произошло 26 мая 2020 года около 18.00 на улице Драгомирова в Киеве. Пострадавший получил пять пулевых ранений, из которых три – в грудную клетку, но выжил.

Судя по опубликованному видео инцидента, который попал на камеры видеонаблюдения, в покушении участвовали два человека. Они открыли огонь по Звицеру, а затем покинули место преступления на автомобиле Smart. Подозреваемых задержали в Одесской области 27 мая.

Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик”, – рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Черногорские и сербские СМИ пишут, что Звицер – лидер черногорской криминальной группировки “Кавач”. Журналистский консорциум “Центр по исследованию коррупции и организованной преступности” (OCCRP) посвятил разборкам кланам “Кавач” и “Шкаляри” расследование. Журналисты отметили, что оба этих клана – из черногорского города Котор. В свое время они вместе занимались контрабандой наркотиков из Южной Америки. Раскол случился в 2014 году после спора из-за партии кокаина в Испании, с тех пор между ними разгорелась настоящая война.

Как сообщило издание Mondo, с 2015-го по 2019 год в Сербии, Черногории и Хорватии в результате противостояния двух кланов погибло более 40 человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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