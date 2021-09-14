Байден пообещал, что не оставит Украину один на один с Россией – Кулеба

Он отметил, что “дипломатов учат читать через множество слоев каждой строчки”. По его словам, глава Белого дома заявил, что “не оставит Украину в одиночестве лицом к лицу с Россией, и это очень важное обязательство”.

В то же время, по мнению Кулебы, противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло не из-за реформ в стране, а, в первую очередь, из-за страха перед ответом Москвы.

Членство Украины было бы реалистичным, только если бы РФ стала “намного слабее”, или “совершила бы что-то настолько возмутительное”, что страны Запада были бы вынуждены сделать жест Киеву, считает глава МИД.

Контекст:

Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне (США) заявлял 1 сентября, что партнерство между странами крепко, как никогда, и в будущем будет усиливаться.

Во время визита Зеленского в Вашингтон США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

В рамках визита Зеленского был также подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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