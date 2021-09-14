 

Голикова назвала количество получивших единовременные выплаты пенсионеров

14.09.2021, 17:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕдиновременные выплаты в размере 10 тыс. рублей уже получили 39,3 млн российских пенсионеров, сообщила на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ и руководством «Единой России» вице-премьер Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день выплату уже получили 39,3 млн человек. Оставшиеся 3,5 млн человек получат выплату до 16 сентября в сроки, которые установлены для доставки пенсий отделениями почтовой связи», – приводит ее слова ТАСС.

Как подчеркивал ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах России.

Напомним, Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам. Эта идея была озвучена президентом по итогам встречи с представителями «Единой России», которая прошла 22 августа.



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