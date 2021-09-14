 

Шмелева объяснила необходимость интегрированного обучения в вузах

14.09.2021, 17:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВнедрение в РФ интегрированных моделей обучения в вузах и ссузах позволит предприятиям участвовать в создании образовательных программ, удовлетворяющих запросы современной экономики, и формировать спрос на выпускников, сообщила руководитель образовательного центра «Сириус» на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством и руководством «Единой России».

«Растет запрос на развитие талантливых детей, программа капитального ремонта даст больше возможностей для дополнительного образования в каждой школе. Мы предлагаем дальше развивать олимпиадное движение, создавать и расширять интегрированные модели обучения, когда программы создают представители образовательных организаций разных уровней и профилей, научные институты, индустриальные партнеры. Это связано с еще одним значимым социальным запросом – актуальность образования реальной экономики. Вузы, ссузы, должны постоянно работать с предприятиями, которые во многом будут формировать образовательные программы и заказ на их выпускников», – приводит слова Шмелевой ТАСС.

Также она отметила важность реализации в РФ программы капремонта школ. По ее словам, количество объектов, вошедших в программу, выросло до 7,3 тыс., работы на 1,5 тыс. объектах планируется завершить уже в 2022 году. Шмелева отметила, что в рамках программы капремонта в школах создается среда для развития дополнительного образования.

«Елена Владимировна, мы с вами буквально позавчера в Огарево встречались, и Вы рассказывали мне о том, как шли ваши встречи, диалоги с людьми по проблемам образования. Я бы хотел, чтобы Вы сейчас очень коротко, буквально несколько слов сказали об этом коллегам, которые присутствуют на совещании: что людей беспокоит больше всего, что привлекает их наибольшее внимание и чего они ждут», – сказал президент.

В ответ Шмелева сообщила, что актуальными являются вопросы уменьшения контрольно-надзорных процедур в образовании. По ее словам, бюрократическая нагрузка отвлекает педагогов от их основной работы, она должна быть снята за счет интеграции информационных систем. Также, по ее словам, важно поддерживать интерес детей к образованию, развивать дополнительные образовательные программы.

Напомним, по предложению президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России».



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