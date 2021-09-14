 

Стив Возняк собирается основать собственную космическую компанию

14.09.2021, 16:50, Новости дня
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Новая космическая компания получи название Privateer Space. Ее основателем станет Стив Возняк, в прошлом основавший также легендарную компанию Apple.

По словам самого Возняка, его компания не будет похожа на те частные космические предприятия, которые уже работают на мировом рынке. Главной целью станут не научные или военные разработки и вовсе не космический туризм. Стив Возняк собирается сосредоточить внимание на повышении безопасности космических полетов, а также на упрощении доступа к космическим технологиям для обычных граждан.

Напомним, что ранее британский миллиардер Ричард Брэнсон получил одобрение регулятора на осуществление суборбитальных туристических полетов. Цена билета на корабль составляет 450 тыс. долларов.



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