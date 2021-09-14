Компанию Google оштрафовали в Южной Корее

Как стало известно, в Южной Корее постановили оштрафовать американскую компанию Google на 176 800 000 долларов США. Об этом стало известно после того, как было принято решение в результате закончившегося пятилетнего расследования.

Данная история началась еще в 2016 году, сообщают специалисты. Тогда компанию-владельца глобального поисковика в Корее обвинили в том, что она умышленно навязывает использование операционной системы Android владельцам мобильных устройств.

По этому вопросу на протяжении пяти лет работала специальная комиссия. В результате были собраны доказательства того, что представители Google осуществляли давление на местных производителей, чтобы те предустанавливали на выпущенные смартфоны именно Android.