 

Компанию Google оштрафовали в Южной Корее

14.09.2021, 16:50, Новости дня
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Как стало известно, в Южной Корее постановили оштрафовать американскую компанию Google на 176 800 000 долларов США. Об этом стало известно после того, как было принято решение в результате закончившегося пятилетнего расследования.

Данная история началась еще в 2016 году, сообщают специалисты. Тогда компанию-владельца глобального поисковика в Корее обвинили в том, что она умышленно навязывает использование операционной системы Android владельцам мобильных устройств.

По этому вопросу на протяжении пяти лет работала специальная комиссия. В результате были собраны доказательства того, что представители Google осуществляли давление на местных производителей, чтобы те предустанавливали на выпущенные смартфоны именно Android.



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