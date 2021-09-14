Путин сказал, что общался с заболевшим COVID-19 “очень близко в течение всего дня”

Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ и руководством партии “Единая Россия”, которое проходило в режиме онлайн. Запись фрагмента совещания с заявлением Путина обнародовала радиостанция “Эхо Москвы”.

“Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано это с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников – человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, и он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, через три дня после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день. Очень близко, в течение всего дня”, – сказал Путин.

Он не уточнил, каким препаратом прививался заболевший, также не назвал его имени, однако высказал мнение, что эта ситуация – “естественный эксперимент” и станет проверкой того, как “работает на практике “Спутник V”.

“Титры у меня, по последним данным, достаточно высокие. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни”, – добавил Путин.

Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Глава Кремля говорил, что привился от коронавируса (получил две дозы). 30 июня Путин сказал, что его просили не раскрывать название препарата. По его словам, в то время, когда он получал прививку, в РФ доступны были два отечественных препарата: “ЭпиВакКорона” и “Спутник V”.

Глава Кремля сказал, что он вакцинировался “в феврале, что ли”, но Песков говорил, что это произошло 23 марта. О получении второй дозы Путин объявлял 14 апреля.

После рассуждений о выборе препарата Путин сказал: “Я принял для себя решение привиться “Вектором”, ой, “Спутником V”.

В отличие от многих мировых лидеров, Путин не приглашал СМИ и не публиковал фотографии своей вакцинации от коронавируса. По его словам, он не вакцинировался публично, так как “не хотел обезьянничать”.

13 сентября президент РФ во время общения с паралимпийцами в Кремле заявил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью COVID-19, и не исключал, что уйдет на карантин. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Путин выразился образно.

Сегодня президент РФ сообщил, что все же уходит на самоизоляцию и в мероприятиях, которые у него запланированы на этой неделе, будет принимать участие в онлайн-режиме. Песков после этого сказал, что результат теста Путина на коронавирус отрицательный и “президент абсолютно здоров”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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