 

В Гослесагентстве рассказали, когда в Украине могут отменить мораторий на экспорт леса

14.09.2021, 16:18, Новости дня
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“Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса”, – сказал он.

В Украине фактически работают по европейским ценам, поэтому ажиотажного спроса на древесину со стороны экспортеров не ожидается, добавил глава Гослесагентства.

По его словам, украинский рынок леса интересовал ранее иностранцев из-за дешевой нелегальной древесины, но сейчас такой ситуации уже нет.

“Нашим переработчикам стоит задуматься над развитием бизнеса и усилением конкурентоспособности. Сегодня большинство занимается банальным распилом леса. Нужно углублять переработку, увеличивать добавленную стоимость продукции”, – подчеркнул Болоховец.

Контекст:

С 1 января 2016 года в Украине действует мораторий на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде. Его утвердил бывший президент Украины Петр Порошенко на срок в 10 лет. ЕС лоббирует отмену этого моратория.

Верховная Рада Украины 3 июля 2018 года усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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