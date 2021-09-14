14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
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Сегодня Всемирный день атопической экземы. Дату учредили в 2018 году с целью повышения информированности граждан об этом аллергическом заболевании. Атопическая экзема – хроническое воспалительное заболевание кожи, которое обычно начинается в детстве и может продолжиться в зрелом возрасте. Болезнь не заразна.
В православной традиции сегодня именины у Татьяны, Марфы, Натальи и Семена.
Согласно народным приметам:
если сегодня ясная погода – осень будет сырой, если в этот день ненастно – это к сухой осени;
если погода теплая, то и вся зима будет теплой;
если гуси улетают именно сегодня, зима будет ранней;
если после начала бабьего лета не опал кленовый лист и не улетели журавли – можно ожидать долгой осени.
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