14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня Всемирный день атопической экземы. Дату учредили в 2018 году с целью повышения информированности граждан об этом аллергическом заболевании. Атопическая экзема – хроническое воспалительное заболевание кожи, которое обычно начинается в детстве и может продолжиться в зрелом возрасте. Болезнь не заразна.

В православной традиции сегодня именины у Татьяны, Марфы, Натальи и Семена.

Согласно народным приметам:

если сегодня ясная погода – осень будет сырой, если в этот день ненастно – это к сухой осени;

если погода теплая, то и вся зима будет теплой;

если гуси улетают именно сегодня, зима будет ранней;

если после начала бабьего лета не опал кленовый лист и не улетели журавли – можно ожидать долгой осени.

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