 

14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

14.09.2021, 16:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня Всемирный день атопической экземы. Дату учредили в 2018 году с целью повышения информированности граждан об этом аллергическом заболевании. Атопическая экзема – хроническое воспалительное заболевание кожи, которое обычно начинается в детстве и может продолжиться в зрелом возрасте. Болезнь не заразна.

В православной традиции сегодня именины у Татьяны, Марфы, Натальи и Семена.

Согласно народным приметам:

если сегодня ясная погода – осень будет сырой, если в этот день ненастно – это к сухой осени;
если погода теплая, то и вся зима будет теплой;
если гуси улетают именно сегодня, зима будет ранней;
если после начала бабьего лета не опал кленовый лист и не улетели журавли – можно ожидать долгой осени. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.07 / Комаровский о скандале с депутатом Третьяковой: Я был в ее шкуре, когда кто-то дает команду и бросается свора

17.01 / При пожаре в Татарстане погибли двое детей

19.04 / Первый в истории полет вертолета на Марсе прошел успешно

07.06 / “Выглядит смешно и нелепо”, “Пиджак убогий”. В сети раскритиковали новый образ Валерии

13.03 / Минздрав Украины опубликовал перечень побочных эффектов от вакцинации от COVID-19 препаратом Covishield

30.07 / Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам

07.09 / Эксперты: Электронное голосования прямо содействует чистоте выборов

06.05 / Эко-активисты обвиняют принца Лихтенштейна в убийстве одного из самых больших медведей Европы. Прокуратура начала расследование

16.06 / Guardian – IKEA должна заплатить €1 млн штрафа за шпионаж за сотрудниками

26.02 / Экс-военнослужащего осудили за хищение экипировки дивизии МО в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика