 

В Волынской области новорожденным выдавали этикетки с составом и указанием не отбеливать и не сдавать в химчистку

14.09.2021, 16:18, Новости дня
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На бирках, кроме стандартной информации (имя ребенка, рост, вес, дата и время рождения), добавили “состав” ребенка – 50% мама, 50% папа. А также специальные символы, которые используются на этикетках одежды: не гладить утюгом, не выжимать, не отбеливать, запрещена химчистка. Стирать “изделие” можно при температуре 30 градусов.

“Как это мило, правда? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/novovolynskhospital/posts/1203780086785661

Дизайн бирок понравился многим комментаторам, часть родителей пожалела, что несколько лет назад таких не было. У других пользователей идея вызвала негодование.

Так, глава секретариата депутатского объединения “Защита прав ребенка – приоритет государства” Людмила Волынец заявила, что считает такое отношение к рождению человека неуважением к ребенку и его родителям, а также правам ребенка, сообщает УНИАН. 

Как пояснил в комментарии ZAXID.NET директор Нововолынской центральной городской больницы Олег Шипелик, c инициативой изменить дизайн бирок обращались мамы младенцев. Поэтому директор дал задание старшей медсестре роддома, чтобы она разработала новый дизайн. Было подготовлено несколько вариантов, лучший среди них выбирали сами родители.

“Пока не было родителей, которые выписывались с детьми и были бы против этих бирочек… Мы стараемся прислушиваться к критике. Но мне очень странно, когда люди, которые не имеют отношения к этим деткам, это комментируют. Это как если бы у вас родилась дочь, вы назвали бы ее Ангелина, а я бы сказал, что это за имя такое, назовите ее Оксанка. Родители вправе сами решать, что надевать на ребенка, тем более, это не свидетельство типового образца”, – пояснил директор. 

Он подчеркнул, что бирка не является обязательной, это скорее аксессуар. Поэтому вопрос, выдавать ли бирку, решают со всеми родителями индивидуально.

После обсуждений в соцсетях дизайн бирок немного изменили – фото нового варианта опубликовали в Facebook больницы 13 сентября. С них убрали условные обозначения и изменили надпись, которая вместо “Сделано с любовью” гласит теперь “С любовью и заботой”.

https://www.facebook.com/novovolynskhospital/posts/1205809613249375

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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