 

В КЧР при обрушении части ледника один человек погиб и двое пострадали

14.09.2021, 16:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВозле поселка Домбай в Карачаево-Черкесии в результате обрушения части ледника один человек погиб, еще двое пострадали, в районе ЧП находились шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, рассказали в пресс-службе МЧС России.

«В результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек. Один из них погиб, двое получили травмы», – рассказали в пресс-службе РИА «Новости».

Отмечается, что в районе происшествия находилась группа туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

Ранее сотрудники МЧС нашли тела двух сорвавшихся во вторник с Ключевского вулкана на Камчатке туристов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Euronews – 10 лет спустя Норвегия оплакивает жертв терактов на острове Утойя

22.12 / В будущем году южнокорейский производитель выпустит смартфон с прозрачным экраном

20.07 / Эксперт: За слова о теракте на Дубровке Гусейнова надо привлечь к уголовной ответственности

16.03 / Страны Запада заранее не признали выборы в Сирии

20.05 / Израиль и ХАМАС подтвердили договоренности о прекращении огня

16.07 / Сутки на Донбассе. 12 обстрелов боевиков, без потерь с украинской стороны

22.01 / Субсидии плохо влияют на психику людей и угнетают их достоинство – и.о. министра энергетики Витренко

13.07 / В результате конфликта на границе Армении и Азербайджана погибло четверо военнослужащих, ночью перестрелка продолжилась

06.01 / В США конгрессмен заболел COVID-19. Ранее он вакцинировался препаратом Pfizer

02.03 / В Германию теперь пускают только с отрицательным ПЦР-тестом — жители приграничных зон недовольны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика