В КЧР при обрушении части ледника один человек погиб и двое пострадали

Возле поселка Домбай в Карачаево-Черкесии в результате обрушения части ледника один человек погиб, еще двое пострадали, в районе ЧП находились шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, рассказали в пресс-службе МЧС России.

«В результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек. Один из них погиб, двое получили травмы», – рассказали в пресс-службе РИА «Новости».

Отмечается, что в районе происшествия находилась группа туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

Ранее сотрудники МЧС нашли тела двух сорвавшихся во вторник с Ключевского вулкана на Камчатке туристов.