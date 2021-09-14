Кроссовер Infiniti QX60 нового поколения появится в РФ в 2022 году

В РФ обнаружен обновленный японский кроссовер Infiniti QX60.

Данный автомобиль был выявлен на дорогах общего пользования в Санкт-Петербурге. Ранее в компании анонсировали, что обновленный паркетник Infiniti QX60 появится в продаже на отечественном рынке в марте 2022 года. Вместе с тем автомобиль в настоящее время может проходить пробную обкатку, которая и позволит приступить к непосредственным продажам техники.

Под капотом автомобиля установлен 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 299 л.с. Новая модель также имеет модернизированную внешность и ряд продвинутых опций, которые будут рассекречены в рамках официальной презентации автомобиля. Остальные подробности пока неизвестны специалистам.