 

Кроссовер Infiniti QX60 нового поколения появится в РФ в 2022 году

14.09.2021, 16:02, Новости дня
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В РФ обнаружен обновленный японский кроссовер Infiniti QX60.

Данный автомобиль был выявлен на дорогах общего пользования в Санкт-Петербурге. Ранее в компании анонсировали, что обновленный паркетник Infiniti QX60 появится в продаже на отечественном рынке в марте 2022 года. Вместе с тем автомобиль в настоящее время может проходить пробную обкатку, которая и позволит приступить к непосредственным продажам техники.

Под капотом автомобиля установлен 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 299 л.с. Новая модель также имеет модернизированную внешность и ряд продвинутых опций, которые будут рассекречены в рамках официальной презентации автомобиля. Остальные подробности пока неизвестны специалистам.



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