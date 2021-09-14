 

Во время учений у грагиц с Беларусью СБУ нашла реальный тайник с боеприпасами

14.09.2021, 15:26, Новости дня
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“Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ – во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины”, – говорится в сообщении.

В тайнике были обнаружены две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26; восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним; пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид); два магазина к АК-74; 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). 

Контекст:

13 сентября СБУ сообщала, что провела антитеррористические учения вблизи границы с Республикой Беларусь. По легенде тренировок группа условных диверсантов планировала осуществить “подрывы” на Ровенской атомной электростанции.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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