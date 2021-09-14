 

Радуцкий, Кива и Рудик рассказали, сколько им нужно денег для жизни в Киеве. Видео

14.09.2021, 14:39, Новости дня
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В ролик попали представитель парламентского монобольшиства Михаил Радуцкий, глава партии “Голос” Кира Рудик и нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива. 

Радуцкий сказал, что на двоих с женой тратит порядка 120–125 тыс. грн каждый месяц. Он отметил, что “не жалуется, что плохо живет”. 

Рудик отметила, что ей хватает зарплаты. “Но в свою кубышку залезаю. Примерно $2 тыс., наверное”, – добавила она. 

Кива назвал вопрос провокационным и не назвал суммы, которая ему нужна для жизни в столице.  

“Я как народный депутат однозначно должен ответить, что мне хватает зарплаты, определенной государство. Но на самом деле люди созданы из греха и порока. Сколько денег ни давай, все равно будет мало. На самом деле удовлетворять свою сущность можно до бесконечности. Поэтому сколько Господь дает – я благодарен. [Дает] каждый раз по-разному”, – заявил нардеп. 

https://www.facebook.com/hromadskeua/videos/1264383497401163/

Контекст:

Размер должностного оклада народных депутатов привязан к размеру прожиточного минимума для работоспособных граждан, установленного на 1 января каждого года (в бюджете на этот год – 2270 грн).

Радуцкий – глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Рудик – первый заместитель председателя комитета по вопросам цифровой трансформации, Кива – член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. 

Самые низкие должностные оклады у парламентариев-членов комитетов – 10 прожиточных минимумов (22 700 грн), оклад замглавы парламентского комитета составляет 10,3 прожиточных минимума (23 381 грн), оклад председателя комитета – 10,5 прожиточных минимумов (23 835 грн). 

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн. На 1 декабря запланировано очередное повышение минимальной зарплаты – до 6500 грн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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