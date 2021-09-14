 

В МИД оценили публикации немецких СМИ о «гаванском синдроме»

14.09.2021, 14:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПубликации в журнале Der Spiegel о «гаванском синдроме» у сотрудников посольства США в Берлине создает негативный фон вокруг РФ и наносит ущерб отношениям Москвы и Берлина, говорится в сообщении МИД, посвященном антироссийской кампании в немецких СМИ.

В МИД обратили внимание на публикации Der Spiegel «Возможное нападение с помощью звукового оружия на сотрудников посольства США в Берлине» и «Лучи из засады».

«В подаче журналистов «Шпигель», которым помогали известные фальсификаторы Bellingcat, наша страна якобы реализует некую секретную программу дистанционного воздействия с помощью опасных волн (ультразвукового, микро- и радиоизлучения) на целевых абонентов через мобильные устройства. Целевыми абонентами, как можно догадаться, выступают сотрудники посольства США в ФРГ, причем курирующие российское направление, в том числе российско-германское газовое сотрудничество и кибербезопасность», – говорится в сообщении на сайте дипведомства.

В МИД отмечают, что «читателям пытаются навязать совершенно невероятные версии, что российские спецслужбы каким-то образом доставили оборудование в ФРГ – страну НАТО – и осуществляют там облучение американских дипломатов. Вопрос, зачем, авторы псевдорасследования оставляют без ответа. Отсутствуют также какие-либо доказательства причастности РФ к инцидентам. Вне всякого сомнения, в данном случае речь идет об очередном звене в цепи скоординированных действий западного медиасообщества, действующего в интересах властей США, по созданию негативного фона вокруг РФ и нанесению дополнительного ущерба российско-германским отношениям».

Ранее американские СМИ сообщили, что по меньшей мере два дипломата США в Германии обратились за медицинской помощью, обнаружив у себя симптомы так называемого гаванского синдрома.

Ранее США не смогли найти оснований для обвинений РФ в причастности к «гаванскому синдрому».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / В Минздраве сказали, сколько можно съесть арбуза без вреда для здоровья

09.11 / Жванецкого похоронят в Москве, Одесса не рассматривалась

01.09 / Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

13.07 / Прививку от COVID сделали более 70% служащих правительства Москвы

13.03 / Президент Казахстана поручил выяснить причины крушения Ан-26

31.12 / “Какая прелесть”, “Бредятина. Как курица”. В сети комментируют необычный образ Орбакайте

16.10 / Найдено новое лекарство от коронавируса

19.07 / В Днепре школьница не смогла поступить в вуз и покончила с собой – СМИ

31.07 / Эксперт: Партия Прилепина может отобрать электорат у «Справедливой России»

09.07 / В Москве спасли тонущего в пруду ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика