В МИД оценили публикации немецких СМИ о «гаванском синдроме»

Публикации в журнале Der Spiegel о «гаванском синдроме» у сотрудников посольства США в Берлине создает негативный фон вокруг РФ и наносит ущерб отношениям Москвы и Берлина, говорится в сообщении МИД, посвященном антироссийской кампании в немецких СМИ.

В МИД обратили внимание на публикации Der Spiegel «Возможное нападение с помощью звукового оружия на сотрудников посольства США в Берлине» и «Лучи из засады».

«В подаче журналистов «Шпигель», которым помогали известные фальсификаторы Bellingcat, наша страна якобы реализует некую секретную программу дистанционного воздействия с помощью опасных волн (ультразвукового, микро- и радиоизлучения) на целевых абонентов через мобильные устройства. Целевыми абонентами, как можно догадаться, выступают сотрудники посольства США в ФРГ, причем курирующие российское направление, в том числе российско-германское газовое сотрудничество и кибербезопасность», – говорится в сообщении на сайте дипведомства.

В МИД отмечают, что «читателям пытаются навязать совершенно невероятные версии, что российские спецслужбы каким-то образом доставили оборудование в ФРГ – страну НАТО – и осуществляют там облучение американских дипломатов. Вопрос, зачем, авторы псевдорасследования оставляют без ответа. Отсутствуют также какие-либо доказательства причастности РФ к инцидентам. Вне всякого сомнения, в данном случае речь идет об очередном звене в цепи скоординированных действий западного медиасообщества, действующего в интересах властей США, по созданию негативного фона вокруг РФ и нанесению дополнительного ущерба российско-германским отношениям».

Ранее американские СМИ сообщили, что по меньшей мере два дипломата США в Германии обратились за медицинской помощью, обнаружив у себя симптомы так называемого гаванского синдрома.

Ранее США не смогли найти оснований для обвинений РФ в причастности к «гаванскому синдрому».