 

Опубликованы имена погибших на Донбассе 12-13 сентября. Один из них был убит на следующий день после завершения контракта

14.09.2021, 13:46, Новости дня
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Сердюк пишет, что за день до гибели – 11 сентября – у Чепурного закончился контракт с Вооруженными силами Украины. 

https://www.facebook.com/aphareus.ua/posts/549435322839839

Он уже считался гражданским лицом и 12 сентября приехал попрощаться с сослуживцами и забрать вещи, уточнила “Новинарня”.

В тот момент начался артобстрел, Чепурной и еще трое военнослужащих бросились в укрытие. Первые трое спаслись, но получили осколочные ранения, а Чепурной принял на себя весь удар осколков мины 120 калибра, которая упала рядом, и спасти его не смогли. 

Сердюк уточнил, что этот военнослужащий – уроженец Херсонской области.

13 сентября пулевое ранение, несовместимое с жизнью, получил житель Львовской области, старший солдат Демьян Данылив, проинформировал Львовский облсовет. 

Данылив был командиром механизированного отделения. Он погиб во время обстрела в Новоайдарском районе Луганской области. 12 августа Даныливу исполнилось 24 года. 

По подсчетам издания “ГОРДОН”, Чепурной стал четвертой боевой потерей ВСУ в сентябре, а Данылив – пятой. 11 сентября погибли военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона Алексей Куленко и солдат 74-го отдельного разведывательного батальона Денис Герман, на следующий день оккупанты убили матроса Артура Голуба.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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