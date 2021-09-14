Полиция Лос-Анджелеса нашла звезду сериала “Доктор Кто” Таню Фир, которую считали пропавшей без вести

Они рассказали, что после того, как полиция ее нашла, актриса была госпитализирована и проходит обследование.

Полицейским удалось найти Фир благодаря сообщению в социальных сетях от пользователей, которые написали, что видели ее в одном из магазинов города.

Родственники знаменитости пока не называют причину, вынудившую Фир уйти из дома без денег и документов. В полиции отказались открывать уголовное дело по факту исчезновения актрисы, сославшись на отсутствие мотивов преступления.

Контекст:

Таня Фир дебютировала в кино в 1997 году. Кроме “Доктор Кто”, самые известные сериалы с ее участием – “Девчонки”, “Чисто английские убийства”, “Зачистка”, “Мой ужин с Эрве”.

13 сентября стало известно, что родственники актрисы обратились в полицию Лос-Анджелеса с заявлением об ее исчезновении – в последний раз они видели ее 9 сентября. После этого поклонники актрисы запустили хештег #FindTanyaFear в надежде, что кто-то из пользователей сети увидит деевушку и поделится информацией о ней. Фир прилетела в США, чтобы строить карьеру стендап-комика.

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