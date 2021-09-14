Онлайн-казино SlotsCity.ua первым на рынке азартных игр внедрило авторизацию игроков с приложением “Дія”

Зарегистрировать игрока и проверить, нет ли его имени в реестре лиц, которым запрещен доступ к азартным играм, должны сами операторы, как в наземном казино, так и на онлайн-платформе.

До сих пор процедура регистрации и верификации требовала от пользователя предъявлять в наземном казино непосредственно документы (например, паспорт гражданина Украины). В онлайн-казино при регистрации нужно загружать скан-копии документов на сайт.

Первым, кто лишает пользователей этих хлопот, стало онлайн-казино SlotsCity.ua, которое внедрило авторизацию своих пользователей с помощью цифровых документов в приложения “Дія”, которым уже пользуются миллионы украинцев.

“Для нашей компании, как и для всего холдинга, соблюдение цивилизованных правил и безопасность гостей – основные приоритеты”, – заявил совладелец Slots City Руслан Нонка. Он уверен, что сотрудничество с Министерством цифровой трансформации Украины станет четким сигналом того, что Slots City выступает за ответственную игру и надежную защиту данных своих гостей.

Для прохождения авторизации на сайте SlotsCity.ua посетителю нужно зайти в свой аккаунт, нажать кнопку “Пройти верификацию”, которая обозначена красным и находится в нижнем поле страницы, и следовать инструкциям, нажав на кнопку “Верификация документов”. Процесс верификации нужно пройти только один раз.

Онлайн-казино SlotsCity.ua входит в международный холдинг Storm International, который также владеет сетью залов игровых автоматов Slots City и казино “Шангри Ла” в киевском отеле Fairmont Grand Hotel.

“Дія” – это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный и человечный. Все очень удобно и всегда под рукой в смартфоне.

На портале можно получить онлайн-доступ к почти 70 государственным услугам, а в обновленном мобильном приложении – доступ к 11 своим цифровым документам и 12 услугам.

Среди документов: ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении и справка переселенца (ВПЛ), а также внутренний и внешний COVID-сертификаты. Особого внимания заслуживает революционная технология “Дія.Підпис” – самая защищенная электронная подпись прямо в смартфоне.

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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021), ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів від 06.04.2021 (рішення № 125, № 126 від 30.03.2021), видані КРАІЛ ТОВ “ГЕЙМДЕВ”.

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