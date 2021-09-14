Ляшко заявил, что изменение правил карантина – возвращение к “доковидной” жизни для вакцинированных граждан

Такое мнение в эфире канала ICTV 13 сентября высказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

“Сегодня правительство одобрило изменения в постановление, которым установлен адаптивный карантин на территории Украины. И этими изменениями мы начинаем возвращение к нормальной жизни, к жизни “доковидной”. Мы разрешаем в “желтом”, “оранжевом” и “красном” уровнях эпидемической опасности, которые устанавливаются в соответствии с определенными индикаторами заболеваемости, заполненности коек, нагруженности на учреждения здравоохранения, функционировать определенным сферам экономики во время этих карантинных ограничений”, – сказал он.

Ляшко отметил, что до изменений в Украине в условиях “желтого” уровня вводился ряд карантинных ограничений: кинотеатры не могли работать с заполненностью более 50%, фитнес-центры и бассейны работали в режиме один посетитель на 10 м².

“Сегодня эти изменения, которые мы предложили, разрешают работать этим заведениям с ограничениями, которые были для “желтого” уровня эпидопасности, или, если вакцинировано 80% коллектива и приходят вакцинированные посетители, можно эти ограничения не применять. Владелец заведения выбирает, каким путем двигаться: работает в карантинных ограничениях или показывает, что заведение работает для вакцинированных и там весь коллектив привит”, – добавил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 сентября в стране подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,5 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз его продлили до 1 октября. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня все регионы Украины перешли в “зеленую” зону.

В сентябре в правительстве заявили о скором переходе страны в “желтую” зону. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, это произойдет после того, как вступят в силу новые правила для “желтой” и “красной” карантинных зон.

13 сентября правительство внесло изменения в правила карантина для “желтой” и “красной” зон, владельцы COVID-сертификатов получили привилегии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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