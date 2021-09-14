Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии

Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии, отметив, что защита своей жизни не является преступлением, сказано в определении судебной коллегии.

Суд рассмотрел жалобу защиты жительницы Волгоградской области, которая во время ссоры с сожителем ударила его ножом, передает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, пьяный мужчина на глазах у малолетней дочери женщины начал ссору, «используя надуманный повод». В какой-то момент мужчина бросился на сожительницу с кулаками – она в этот момент резала хлеб и, став задыхаться, ударила его ножом в грудь, когда пыталась оттолкнуть.

Мужчина выжил, а женщину обвинили в нанесении тяжкого вреда здоровью. Впоследствии суд изменил квалификацию на превышение пределов самообороны, но адвокат дошел до ВС России, добиваясь полного оправдания.

В итоге суд согласился с его доводами: «Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося… При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу».

По оценке суда, жизнь женщины была под угрозой, и она нанесла единственный удар ножом именно «в момент реальной опасности с целью своего спасения». Врачи зафиксировали у нее гематомы, отек глаз и покрасневшую шею.

В итоге ВС отменил приговор, закрыл уголовное дело и признал за женщиной право на реабилитацию.