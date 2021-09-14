Главный администратор концертных программ Григоренко: Ротару всегда были очень закрыта. Она положительная со всех сторон

Григоренко сообщила, что как организатор концертных программ никогда не работала персонально с Ротару, но сотрудничала с ней, когда были сборные концерты.

“Она как-то всегда очень обособленно себя вела. Может, и правильно. Ну, как сейчас актрисы? Все все знают. Но она была очень закрыта – и она сама, и ее семья. Это все правильно, потому что к ней всегда был огромный интерес”, – сказала Григоренко.

По ее словам, Ротару всегда была “преданна семье”.

“Она всю жизнь помогала семье… Она очень любила родителей. Ну, что о ней сказать? Положительная со всех сторон”, – отметила собеседница Гордона.

Григоренко также назвала Ротару “однолюбкой”.

“Она очень любила Толю (с 1968-го по 2002 год Ротару была замужем за украинским музыкантом Анатолием Евдокименко. Евдокименко умер в 2002 году после инсульта. – “ГОРДОН”)… У них была показательная, будем говорить, советская семья”, – отметила Григоренко.

Она рассказала, что ее семья, как и семья Ротару, из Черновицкой области.

“Мы земляки, да. Но я никогда там не жила, к сожалению (семья Григоренко пережила две ссылки, после второй она не вернулась на родину. – “ГОРДОН”). Я не помню [говорили ли мы с Ротару на эти темы]. Это было очень давно. Сколько лет прошло… В 94-м, по-моему, я уволилась”, – сказала бывший главный администратор Киевского мюзик-холла.

Интервью с Григоренко выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Григоренко родилась в 1946 году в Тюменской области России в румынской семье. Получила театральное, педагогическое и психологическое образование.

В качестве директора концертных программ сотрудничала с известными советскими артистами – Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном, Юрием Гуляевым, Вадимом Мулерманом, Анной Герман, Валерием Леонтьевым и другими. В течение 10 лет была главным администратором Киевского мюзик-холла.

Замужем за украинским бизнесменом Николаем Гребиныком. Сейчас супруги живут в Испании.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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