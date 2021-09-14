На звезду на главном здании МГУ на День города залезли около 20 человек

Около 20 человек залезли на звезду на главном здании МГУ, пройдя мимо охраны в День города 11 сентября, рассказал один из участников подъема.

«Нас было около 20 человек. Попасть туда было достаточно трудно, поскольку отделение полиции находится прямо в Главном здании МГУ. Переходы в выходные закрыты. В итоге мы пешком по лестнице дошли с первого до последнего этажа, а там уже все двери были открыты», – передает РИА «Новости» слова руфера.

«Мы дождались, пока охранник разгадает судоку и ляжет спать, чтобы незаметно пройти в здание мимо него», – добавил собеседник.

Внизу руферов ждала охрана вместе с полицией, их всех отвели в отдел полиции, где они написали объяснительные, после чего отпустили по домам, сообщил он.

Звезда находится на шпиле на Главном здании МГУ на высоте порядка 240 метров.

Ранее Мосгорсуд признал законным оправдание четырех парашютистов, прыгнувших с крыши сталинской высотки на Котельнической набережной в день, когда звезду на ней покрасили в цвета украинского флага.