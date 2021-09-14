24 канал – по поездкам в ЕС пандемия отбросила Украину на 5 лет назад

Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что в вопросе пересечения границы с Евросоюзом пандемия отбросила Украину на 5-6 лет назад. Как передаёт «Телеканал новин 24», дипломат добавил, что Киеву пришлось с нуля вести переговоры о возможностях для украинцев посещать европейские государства, как это было во время переговоров о безвизовом режиме Украины с Европейским союзом.



Reuters

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Европа до сих пор с опаской открывается для иностранцев. Как передаёт «Телеканал новин 24», дипломат отметил, что в результате пандемии COVID-19 Киеву пришлось с нуля вести переговоры о возможностях для украинцев посещать европейские государства, поскольку страны закрыли свои границы.

«Эта пандемия нас отбросила на 5-6 лет назад, когда мы вели переговоры о безвизовом режиме Украины с Европейским союзом. Сейчас начинаем снова убеждать, что всё будет нормально», — заявил дипломат.

По его словам, кроме коронавируса, есть ещё ряд проблем при пересечении границ с ЕС, в частности нехватка пунктов пропуска, низкое качество обслуживания, а также отсутствие автоматизации и цифровизации процесса пересечения границы.