 

24 канал – по поездкам в ЕС пандемия отбросила Украину на 5 лет назад

14.09.2021, 11:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что в вопросе пересечения границы с Евросоюзом пандемия отбросила Украину на 5-6 лет назад. Как передаёт «Телеканал новин 24», дипломат добавил, что Киеву пришлось с нуля вести переговоры о возможностях для украинцев посещать европейские государства, как это было во время переговоров о безвизовом режиме Украины с Европейским союзом.


Reuters

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Европа до сих пор с опаской открывается для иностранцев. Как передаёт «Телеканал новин 24», дипломат отметил, что в результате пандемии COVID-19 Киеву пришлось с нуля вести переговоры о возможностях для украинцев посещать европейские государства, поскольку страны закрыли свои границы.

«Эта пандемия нас отбросила на 5-6 лет назад, когда мы вели переговоры о безвизовом режиме Украины с Европейским союзом. Сейчас начинаем снова убеждать, что всё будет нормально», — заявил дипломат.

По его словам, кроме коронавируса, есть ещё ряд проблем при пересечении границ с ЕС, в частности нехватка пунктов пропуска, низкое качество обслуживания, а также отсутствие автоматизации и цифровизации процесса пересечения границы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Schweriner Volkszeitung – аргументы противников «Северного потока — 2» — сущий вздор

27.07 / Макрон во время визита на Маркизские острова получил новое имя. Видео

10.11 / Президент Армении узнал о договоренностях по Карабаху из СМИ

30.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

06.06 / Определился чемпион мира по хоккею

26.08 / Рубль снизился к доллару и укрепился к евро

30.07 / Украина отправила в Турцию два пожарных самолета ГСЧС

12.08 / Украина вышла из трех соглашений СНГ

16.04 / ВОЗ зафиксировала двукратный рост заболеваемости COVID за два месяца

12.09 / Из дома теннисистки Весниной в Подмосковье украли олимпийские медали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика